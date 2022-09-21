Россия так же опасна для Европы и мира, как и нацистская Германия — глава МИД Латвии

21 сентября, 16:18
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Ринкевич подчеркнул, что западным странам не стоит поддаваться на шантаж российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Ринкевич подчеркнул, что западным странам не стоит поддаваться на шантаж российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич убежден, что РФ так же опасна для Европы и мира, как и нацистская Германия в прошлом веке.

Об этом он написал в Twitter.

Ринкевич подчеркнул, что западным странам не стоит поддаваться на шантаж российского диктатора Владимира Путина, который объявил о частичной мобилизации и псевдореферендумов в оккупированных украинских регионах. Министр также призывает продолжать поддерживать Украину.

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«Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке», — написал он.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1572509982322757632

Он отметил, что в Международный день мира, который отмечают 21 сентября, Россия угрожает ядерным уничтожением.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1572567707895336965

Ринкевич также все еще считает, что россияне могут остановить бессмысленную войну против Украины.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1572567707895336965
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Напомним, кремлевский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию» в стране в среду, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам. Во время своего обращения он также заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

При этом свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории, что не соответствует действительности.

По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Европа Германия Российская агрессия Латвия

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