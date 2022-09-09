Решения правительства. Латвия ограничивает въезд для граждан РФ с шенгенскими визами — МИД

9 сентября, 09:15
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Латвия ограничивает гражданам РФ въезд в страну (Фото:Latvian Institute/flickr)

Латвия ограничивает гражданам РФ въезд в страну (Фото:Latvian Institute/flickr)

Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну гражданам России, имеющим шенгенские визы.

Об этом глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил в Twitter в пятницу, 9 сентября.

Ранее он говорил, что запрет на въезд в страны Балтии для россиян с краткосрочным шенгеном вступит в силу в ближайшие дни. Кабинет министров должен издать распоряжение, в котором будут исключения, о которых они договорились.

Видео дня

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1568109262991245312?s=20&t=LvxA5Yi8UCVbdhqVZukJ8g

По словам Ринкевичса, запрет будет касаться границ стран Балтии с РФ и Беларусью. Россияне, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, аэропорт, сухопутную, а возможно, и морскую границу. Каждая из стран Балтии принимает решение по отдельности.

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Накануне глава МИД Эстонии заявил, что на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину его страна закрывает въезд российским туристам с 19 сентября.

Инфографика: НВ

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу гражданам РФ шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Визы Шенгенская виза Латвия Страны Балтии Виза Война России против Украины

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