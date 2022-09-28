Усилены проверки. Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в приграничных с Россией регионах 28 сентября, 11:43 Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в приграничных с РФ регионах (Фото:www.facebook.com/rs.gov.lv)

Во вторник, 27 сентября правительство Латвии утвердило предложения МВД об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде регионов возле российской границы в связи с начавшейся в стране-агрессоре мобилизацией.

Об этом сообщает Delfi.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях.

Также латвийское правительство постановило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию граждан страны-агрессора.

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В МИД Латвии заявляли, что не будут выдавать гуманитарные или другие виды виз россиянам, бегущим от «частичной мобилизации», объявленной главой кремлевского режима Владимиром Путиным.