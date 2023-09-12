Латвия больше не будет пропускать в страну автомобили с российской регистрацией

12 сентября, 21:34
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Флаг Латвии (Фото:jorono / Pixabay)

Флаг Латвии (Фото:jorono / Pixabay)

Латвия с 12 сентября перестанет пропускать транспортные средства на российской регистрации. В определенных случаях правоохранители будут конфисковывать автомобили.

Об этом заявили в Службе государственных доходов Латвии, сообщает Delfi.

Как объясняет Службе государственных доходов, до сих пор уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза для грузовых перевозчиков, а именно тягачей и прицепов, зарегистрированных в России.

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Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией.

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В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа, в том числе возвращаться в Россию или Беларусь, может быть принято решение о конфискации транспортного средства в соответствии с нормативными актами таможенной сферы.

Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, людям предлагается воздержаться от неоднократных попыток въезда в Евросоюз через различные пункты пересечения границы.

Указанный запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами Европейского Союза и государств-членов, включая делегации, посольства и миссии, во время их движения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Автомобиль Латвия Автомобили

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