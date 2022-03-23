Латвия может пересмотреть выдачу вида на жительство для граждан России — премьер
Кришьянис Кариньш (Фото:Krišjānis Kariņš/Facebook)
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что пришло время пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для граждан России.
Об этом сообщает Delfi.
Предполагается, что вид на жительство будут выдавать лишь в самых исключительных случаях — для воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям.
Кариньш заявил, что сейчас таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях.
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