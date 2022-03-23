Латвия может пересмотреть выдачу вида на жительство для граждан России — премьер

23 марта, 12:24
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Кришьянис Кариньш (Фото:Krišjānis Kariņš/Facebook)

Кришьянис Кариньш (Фото:Krišjānis Kariņš/Facebook)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что пришло время пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для граждан России.

Об этом сообщает Delfi.

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Предполагается, что вид на жительство будут выдавать лишь в самых исключительных случаях — для воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям.

Видео дня

Кариньш заявил, что сейчас таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Латвия Война России против Украины

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