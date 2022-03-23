Латвия может пересмотреть выдачу вида на жительство для граждан России — премьер 23 марта, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Кришьянис Кариньш (Фото:Krišjānis Kariņš/Facebook)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что пришло время пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для граждан России.

Об этом сообщает Delfi.

Предполагается, что вид на жительство будут выдавать лишь в самых исключительных случаях — для воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям.

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Кариньш заявил, что сейчас таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях.

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