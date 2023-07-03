Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам 3 июля, 22:13 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Министерство иностранных дел Латвии с 4 июля возобновит выдачу гуманитарных виз отдельным категориям россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами Министерство иностранных дел возобновляет ограниченный прием визовых ходатайств от граждан России в дипломатических и консульских учреждениях Латвии за рубежом с 4 июля 2023 года» — говорится в сообщении.

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Заявки на визы могут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами.

Как отметили в МИДе, каждая визовая заявка будет оцениваться в индивидуальном порядке. Заявитель должен будет предоставить документальное подтверждение, что он подпадает под любую из перечисленных категорий.