«Год отношений с Латинской Америкой». Кулеба анонсировал тур по континенту 12 мая, 20:01 Дмитрий Кулеба с главой МИД Гватемалы Марио Букаро (Фото:mfa.gov.ua)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал тур по странам Латинской Америки во второй половине 2023 года.

«Гватемала беспрецедентно отреагировала на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Мы это заметили, и всегда будем благодарны. Это то, почему я здесь. Но я планирую более крупный латиноамериканский тур во второй половине года. И как часть этого тура — я намерен посетить ряд стран региона», — передает слова Кулебы на пресс-конференции с главой МИД Гватемалы Марио Букаро Интерфакс-Украина.

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Глава МИД Украины отметил, что Украина поддерживает диалог со многими странами Латинской Америки на президентском уровне и уровне главы МИД.

«Например, вчера мы принимали в Киеве главного советника Специальной совещательной службы Администрации президента Бразилии Селсо Аморима», — сказал он.

Кулеба также пообещал, что 2023 год станет для Украины годом отношений с Латинской Америкой.

«Вы будете много от нас слышать. И, конечно, мы будем рады много слышать от Латинской Америки и принимать у нас гостей из Латинской Америки», — заверил министр.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник рассказывал, что Украина имеет лишь шесть посольств в 33 странах Латинской Америки, тогда как в России в этом регионе около ста институций.

Также он сообщал, что президент Владимир Зеленский поручил МИДу разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна.