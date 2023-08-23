Культовый режиссер Ларс фон Триер осудил передачу Украине F-16 и пожалел российских оккупантов, Данилов ему ответил 23 августа, 08:43 Ларс фон Триер (Фото:Youtube/Louisiana Channel)

Культовый датский режиссер Ларс фон Триер осудил передачу Украине истребителей F-16 и пожалел российских оккупантов.

«Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже (премьеру Дании) Фредериксен (которая вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): „Жизни русских тоже важны!“ С наилучшими пожеланиями, Ларс», — написал он в Instagram.

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В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Facebook, что война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. А за каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец.

«Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача», — написал он.

Данилов добавил, что Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы.

«Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, перед этим сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного „гуманизма“ приобретает совсем другие черты — реальной, а не выдуманной жизни. Ларс фон Триеру», — написал он.

Ларс фон Триер — режиссер, сценарист, продюсер, оператор. Лауреат главной награды Каннского кинофестиваля. Одними из самых известных его фильмов стали: Догвилль, Нимфоманка, Антихрист, Рассекая волны, Меланхолия, Дом, который построил Джек.

В августе 2022 стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Он продолжает работу и лечится от симптомов.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно.

До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США также готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.