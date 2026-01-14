Испания передаст Украине радар Lanza LTR-25, который может распознавать цели до 450 км

14 января, 18:43
Google Читайте NV в Google
Радар LTR-25 (Фото: radartutorial.eu)

Радар LTR-25 (Фото: radartutorial.eu)

Правительство Испании одобрило соглашение о производстве и поставке Украине тактического радара дальнего действия Lanza LTR-25. Об этом говорится на сайте Совета министров Испании.

Испания передаст Украине радар для усиления противовоздушной обороны.

Стоимость контракта ориентировочно составляет 37 млн евро, а действовать он будет с момента заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления, говорится на сайте.

Реклама

Как пишет Милитарный, Lanza LTR-25 — это трехмерная мобильная радиолокационная станция, которая, кроме самолетов, может обнаруживать и сопровождать малоразмерные объекты с низкой отражающей поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты.

Читайте также:
Уже находятся на вооружении. Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven и двух Gravehawk

Дальность обнаружения воздушных целей радара составляет более 450 км. В частности, в сочетании с общей системой противовоздушной обороны НАТО он может передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Еще в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сообщал, что Украина начинает подготовку проекта с испанскими оборонными компаниями для поставки радаров дальнего обнаружения целей. Тогда же украинская и испанская стороны подписали пять двусторонних соглашений.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Испания ПВО Военная помощь Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies