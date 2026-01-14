Испания передаст Украине радар Lanza LTR-25, который может распознавать цели до 450 км

Правительство Испании одобрило соглашение о производстве и поставке Украине тактического радара дальнего действия Lanza LTR-25. Об этом говорится на сайте Совета министров Испании.

Испания передаст Украине радар для усиления противовоздушной обороны.

Стоимость контракта ориентировочно составляет 37 млн евро, а действовать он будет с момента заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления, говорится на сайте.

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Как пишет Милитарный, Lanza LTR-25 — это трехмерная мобильная радиолокационная станция, которая, кроме самолетов, может обнаруживать и сопровождать малоразмерные объекты с низкой отражающей поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты.

Дальность обнаружения воздушных целей радара составляет более 450 км. В частности, в сочетании с общей системой противовоздушной обороны НАТО он может передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Еще в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сообщал, что Украина начинает подготовку проекта с испанскими оборонными компаниями для поставки радаров дальнего обнаружения целей. Тогда же украинская и испанская стороны подписали пять двусторонних соглашений.