Оценил вероятность начала третьей мировой. Запад имеет в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию — МИД Литвы 4 июля, 10:56 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Запад имеет в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию.

По словам министра, он не согласен с мнением, что мы «стоим на пороге чего-то похожего на Вторую мировую войну».

«Мнение о том, что мы не видели такого широкого конфликта, каков он есть сейчас, после окончания Второй мировой, очевидно, витает в воздухе. Поэтому, очевидно, все думают о том, может ли это привести к чему-то большему, чем это сейчас. Но я бы не согласился с мнением, что мы фактически стоим на пороге чего-то похожего на Вторую мировую войну», — сказал он ТСН.

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Ландсбергис заявил, что не видит Россию возможным агрессором против Запада.

«Я бы рассматривал Россию как обидчика, который может причинить много проблем. Знаете, каждый раз, когда западные страны говорят о третьей мировой войне, они сами же увеличивают номинальную силу России в своих головах. Но это же неправда. Запад имеет в десятки, в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию. И мы сможем, если пойдем на это», — сказал он.

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