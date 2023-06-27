Базы для «вагнеровцев» в Беларуси. В ГПСУ опровергли информацию о строительстве лагерей 27 июня, 14:50 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

В Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о строительстве лагерей для боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

«Относительно появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем.

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В то же время исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Государственной пограничной службы", — заверил он.

Также Демченко добавил, что группировка российских боевиков ЧВК Вагнера также не была зафиксирована на территории Беларуси.

Пограничники также не фиксируют перемещения техники или живой силы российских или белорусских подразделений вблизи границы.



Отмечается, что Россия не имеет достаточно сил для того, чтобы осуществить повторное вторжение со стороны Беларуси. В то же время, по данным ГПСУ, к учениям и подготовке на белорусских полигонах задействовано 2000 российских военных.



Ранее российские СМИ сообщали о возведении лагерей для боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси после договоренностей с Александром Лукашенко.

Сообщалось, что лагерь должен был располагаться в 200 км от границы с Украиной в городе Осиповичи Могилевской области и быть рассчитанным на 8 тысяч человек.

Однако эту информацию опроверг и мониторинговый канал Беларускі Гаюн.