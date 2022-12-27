Почти 20 дней. Пашинян пожаловался Путину, что российские миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор 27 декабря, 13:33 Никол Пашинян на встрече с Путиным (Фото:ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге сообщил ему, что российские миротворцы не выполняют взятые на себя в 2020 году обязательства и уже почти 20 дней не контролируют Лачинский коридор.

Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

«Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт… Пока выходит, что он (Лачинский коридор-ред.) не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие варианты», — сказал Пашинян.

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Премьер-министр напомнил кремлевскому диктатору, что, согласно трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении в 2020 году, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по этому горному коридору.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян констатировал неспособность российских военных выполнять взятые на себя « миротворческие» обязательства в Нагорном Карабахе на фоне блокировки гражданами Азербайджана Лачинского коридора.

Граждане Азербайджана перекрыли горный коридор в знак протеста против незаконной добычи полезных ископаемых армянской стороной в этом регионе.

Российские военные уже неделю пытаются взять ситуацию под контроль, однако до сих пор безуспешно.

Все, на что они оказались способны, это препятствовать работе СМИ в этом районе, пока не получили отпор со стороны внутренних войск Азербайджана.

Конфликт между Баку и Ереваном по поводу Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года, а российские войска должны выполнять там «миротворческие» функции.