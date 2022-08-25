Нагорный Карабах: Россия передает Азербайджану контроль над Лачинским коридором — СМИ 25 августа, 23:46 Июльские учения армии Азербайджана в Ходжавендском районе — официальный Баку получил контроль над этой карабахской территорией по итогам войны 2020 года (Фото:Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Facebook)

Российские военные передают Азербайджану контроль над Лачинским коридором — единственной дорогой, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает азербайджанское агентство AПA в четверг, 25 августа.

По данным АПА, россияне начали демонтировать свои посты на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района — их перенесут на новый коридор. Армян, которые живут в Лачине (Бердзоре), селах Забух (Агавно) и Сус, выселяют. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что населенные пункты собираются снова заселить азербайджанцами, пишет Радио Азатутюн.



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Нагорный Карабах: карта размещения российских сил в регионе по итогам соглашения 2020 года / Инфографика: Кавказский узел / kavkaz-uzel.eu

АПА также пишет, что Азербайджан «в короткие сроки сдал в эксплуатацию» дорогу, которая соединяет Армению с Карабахом в объезд Лачина.



Министр территориального управления и инфраструктур непризнанного Нагорного Карабаха Айк Ханумян сказал Арменпресс, что новый маршрут Лачинского коридора запустят в первую неделю сентября 2022 года, после того, как там развернут все блокпосты российских «миротворцев».

Азербайджан настаивает на своем контроле над городом Лачин, соединяющим Армению с Карабахом. В Баку добиваются, чтобы сообщение с Арменией осуществлялось по другому маршруту, в обход существующего через Лачин. Армения же настаивала на продолжении переговоров по этому вопросу и поиске компромиссного плана.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

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