Лаборатория Касперского требует приостановить запрет на свои программы в госучреждениях США

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Продукция Kaspersky Lab находится под запретом в госорганах США

Продукция Kaspersky Lab находится под запретом в госорганах США

Лаборатория Касперского направила в американский суд ходатайство об отмене запрета на использование программного обеспечения компании в государственных структурах США, передает Cyberscoop

Как отмечается в исковом заявлении компании, Министерство внутренней безопасности США "в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники". Также в США не представили никаких доказательств нарушений со стороны Касперского.

В заявлении отмечается, что меры, предпринятые американским ведомством, наносят значительный ущерб репутации Лаборатории Касперского, что влияет на уровень продаж программного обеспечения.

Ранее в Лаборатории Касперского заявляли о намерении обжаловать в суде решение министерства внутренней безопасности США о запрете использования продукции компании в американских органах власти.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры похитили секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности.

Согласно имеющимся данным, нужные данные они смогли добыть через антивирусы компании Лаборатория Касперского, установленные на компьютерах подрядчика АНБ.

В октябре основатель компании Лаборатории Касперского Евгений Касперский заявил, что данные Агентства национальной безопасности США были скопированы случайно.

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