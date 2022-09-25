После боев вдоль всей границы. Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении конфликта 25 сентября, 17:10 Кадр видео конфликта на границе, опубликованного кыргызстанскими пограничниками, 16 сентября (Фото:Kyrgyz Border Guard Service/Handout via REUTERS)

Главы Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении конфликта между странами и его последствий.

Об этом сообщает кыргызстанское издание АКИpress.

Ташиев заявил, что основная цель протокола — прекращение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, устранение последствий и недопущение конфликтов.

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«В основе протокола местным органам самоуправления, силовым структурам дается поручение, и оно выполняется. Мы берем под контроль. Основной вопрос — убрали три крупных постоянно приводящих к конфликту поста. Первое — с таджикской стороны погранзастава Бедак, а с кыргызской стороны — Тамдык, погранзаставы полностью убираются, консервируются, там не будет военных и гражданских. Второе — с кыргызской стороны Булак-Башы, с таджикской стороны — погранпосты Кех, тоже убираются. Третье — с таджикской стороны Кара Чикум, с кыргызской стороны Катта-Туз, посты полностью убираются, и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского. Кроме того, убираются с кыргызской стороны пост Дача, с таджикской стороны — пост Шаршене. Таким образом, четыре поста с кыргызской стороны и четыре поста с таджикской стороны убираются, и создана возможность устранить источник прежних конфликтов», — рассказал Ташиев.

Стороны также приняли решение ускорить работу комиссий по демаркации и делимитации, добавил он.

16 сентября появились сообщения о новых вооруженных столкновениях между Кыргызстаном и Таджикистаном. Сообщалось о боях вдоль всей границы между странами.

Обе страны являются союзниками по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет протяжность 970 километров, из которых согласованы лишь 519 километров, а остальные считаются спорными.



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