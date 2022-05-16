Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны — Кристина Квин 16 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Кристина Квин (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны.

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«Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны», — сказала она в интервью Европейской правде.

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По ее словам, ленд-лиз — вопреки его названию (слово lend означает «одалживать», то есть передавать временно — ред), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму.

Квин добавила, что идея ленд-лиза в другом.

«Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу», — сказала она.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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