«Эту войну он уже проиграл». Путин живет в абсолютном нереальном мире и не понимает, что происходит — Квасневский 25 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Александр Квасневский (Фото:The Concordia Summit/www.flickr.com)

Экс-президент Польши Александр Квасневский заявил, что российский диктатор Путин живет в абсолютно нереальном мире и не понимает, что происходит.

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«Я знаю Путина номер один, а сейчас мы видим Путина номер четыре-пять, он очень изменился. 22 года у власти очень человека меняют, он, кажется, изолирован», — сказал Квасневский в эфире телемарафона.

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По словам экс-президента, Путин никого не уважает и не доверяет советникам.

«У него нет советников, которым бы он доверял, он никого не уважает. У него также нет как таковой семьи, у него нет, как у нормального президента, жены или детей, которые придут и скажут, что ты не прав. Он живет теперь в абсолютном нереальном мире, не понимает, что происходит», – сказал он.

Квасневский считает, что достичь целей в Украине Путин не сможет.

"Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может захватить Украину. Эту войну он уже проиграл», – сказал он.

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