Экс-президент Польши рассказал о разговоре с фейковым Порошенко, который предлагал говорить на языке агрессора

19 октября, 15:05
Александр Квасьневский признался, что стал жертвой российских пранкеров (Фото: X / Aleksander Kwaśniewski)

Бывший президент Польши Александр Квасьневский признался, что стал жертвой российских пранкеров, разговаривавших с ним под видом экспрезидента Украины Петра Порошенко.

Об этом он сказал, выступая в Люблинском католическом университете, сообщает Onet.

По его словам, это произошло «год назад или два года назад». Тогда в его секретариат позвонили по телефону, назвавшись представителями секретариата Порошенко, и сказали, что украинский экс-президент хочет поговорить в Zoom. Квасневский согласился на это.

Мы согласовали все параметры. Открываю экран — вижу Порошенко, в такой полевой военной форме. Говорим немного на английском, немного на русском. В конце концов он говорит: «Поговорим языком агрессора», — то есть говорили мы на русском", — рассказал польский экс-президент.

Впоследствии выяснилось, что это была операция россиян, которые потом использовали это, говорит он. Так же, мол, в разговор с Порошенко привлекли нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Квасьневский заверил, что во время разговора не сказал ничего, «о чем потом должен сожалеть», потому что его взгляды «известны и неизменны».

«С рукой на сердце, на экране я видел Порошенко, слышал Порошенко, это был его голос. Если меня так можно обмануть, что уж говорить об избирателях в мире», — добавил он.

