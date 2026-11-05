Кушнер прокомментировал разговор с Зеленским накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби

Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

По словам Кушнера, Соединенные Штаты ценят «конструктивное взаимодействие президента Зеленского и его команды, а также их приверженность поиску путей для движения вперед».

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«Следуя указаниям президента США, мы прилагаем все усилия в сотрудничестве со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Мы сосредоточены не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда больше не возобновились», — заявил он.

4 ноября Владимир Зеленский провел полтора часа в беседе со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к трехстороннему формату на уровне команд Украины, США и России. По словам президента Украины, он состоится менее чем через неделю.

Одним из приоритетов Зеленский назвал ПВО. С Виткоффом и Кушнером они обсуждали перехватчики для Patriot, необходимые для защиты людей от российских ударов. Кроме того, по его словам, необходимо продолжать работу с США по каждому из двусторонних направлений, в частности в рамках формата Drone Deals.

Президент поблагодарил США за поддержку независимости Украины, людей и дипломатических усилий.

«Миру нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть поистине железобетонными», — заявил Зеленский.

Переговоры Украины, России и США — что известно

28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации Украины, США и России состоятся после 4 ноября. По его словам, дата будет зависеть от ситуации на фронте и «общей обстановки».

Тогда Зеленский рассчитывал, что встреча состоится до 10 ноября. Киев стремится провести трехсторонние переговоры до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

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Позже Виткофф и Песков подтвердили, что переговоры в Абу-Даби состоятся 10−11 ноября. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Зеленский настаивал на участии Европы в этих переговорах, но заявил, что Украина не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате. Киев не рассматривает территориальные уступки: по словам президента, это «красная линия», которую могут обсуждать только лидеры.

26 октября «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что украинская команда пытается сместить фокус переговоров с территориальных требований Москвы на будущую систему безопасности Украины и Европы.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле утратили уверенность в Трампе: там больше не верят, что он сможет принудить Украину согласиться на российские условия. Поэтому, по данным агентства, Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.