Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на встречу с Путиным — росСМИ

12 ноября, 07:22
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Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Кремле 5 сентября 2026 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Кремле 5 сентября 2026 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер утром в четверг, 12 ноября, прибыли в Москву, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

В аэропорту Внуково представителей Соединенных Штатов встретил специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

По данным российских СМИ, их кортеж уже направился в сторону центра Москвы.

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11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

После завершения переговоров Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом отправится в Москву на встречу с Путиным. Он выразил надежду, что Путин согласится расширить формат переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

После визита в Москву состоится встреча спецпредставителей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Переговоры с Россией Джаред Кушнер Стив Уиткофф переговоры в Абу-Даби

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