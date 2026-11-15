Кушнер заявил о подготовке нового раунда переговоров по Украине

Кушнер подчеркнул, что для прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины и конкретные механизмы послевоенной безопасности (Фото: /x.com/jaredkushner/)

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что после трехсторонних встреч и последующих переговоров с президентами Украины и России американская сторона продолжает консультации с Киевом, Москвой и европейскими партнерами. В настоящее время Вашингтон работает над подготовкой следующего раунда трехсторонних переговоров.

Об этом Кушнер написал в соцсети X 14 ноября.

По его словам, одним из приоритетов является организация прямых контактов между Москвой и европейскими партнерами, а также формирование повестки дня следующей встречи. В ходе консультаций появились новые идеи, часть из которых может непосредственно способствовать прорыву в переговорах, а другие — стать основой для предложений, которые помогут преодолеть разногласия.

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Кушнер подчеркнул, что для прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины и конкретные механизмы послевоенной безопасности, которые снизят риск повторного нападения.

«НАТО останется важной опорой европейской безопасности, которую усилят механизмы военного взаимодействия, коммуникации, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации», — написал он.

По словам Кушнера, именно поэтому американская сторона стремится непосредственно вовлечь европейских партнеров в обсуждения. Он также подчеркнул, что любое окончательное соглашение должно быть согласовано всеми соответствующими сторонами, а Трамп поддержит лишь те договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы и снижают риск новой войны.

Отдельно Кушнер отметил, что, несмотря на максималистские позиции и жесткую политическую риторику, в ходе закрытых переговоров обе стороны осознают необходимость практических компромиссов для завершения войны.

Он признал, что переговоры остаются чрезвычайно сложными, а человеческие потери в результате войны — катастрофическими. В то же время американская сторона намерена продолжать работу, сохраняя конфиденциальность чувствительных переговоров.

SEO-заголовок: Кушнер анонсировал подготовку нового раунда переговоров по Украине

SEO-описание: Джаред Кушнер заявил о консультациях с Украиной, Россией и Европой, подготовке следующего раунда переговоров и поиске компромиссов для завершения войны.