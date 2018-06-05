Курц после встречи с Путиным: Австрия поддержит европейские санкции против России

Австрия намерена поддержать Евросоюз в вопросе санкций против России, заявил канцлер страны Себастьян Курц после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - цитирует Курца Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он рассчитывает на прогресс и "более активный диалог в отношениях между Европейским Союзом и Россией".

Курц также прокомментировал российскую агрессию на Донбассе. Он заявил, что ожидает такого же прогресса в ситуации на юго-востоке Украины, а также выполнения минских соглашений.

В феврале Курц после встречи с Путиным возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии.

Вместе с тем, Вена сигнализирует Москве о своих симпатиях. Так, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит задуматься об отмене санкций против России. Также Австрия отказалась выслать российских дипломатов, вопреки призыву Европейского совета по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. В Министерстве иностранных дел Австрии создают отдел по делам России, будет назначен дипломат для налаживания контактов с РФ.