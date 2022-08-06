«Сверхтяжелые времена еще впереди». Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться весной и летом 2023 года 6 августа, 23:16 Курт Волкер прогнозирует, что война России против Украины не завершится до лета 2023 года (Фото:Александр Медведев / НВ)

Американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер во время разговора с украинскими журналистами спрогнозировал, что война России против Украины будет продолжаться весной и летом 2023 года.

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что тяжело после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом», — передает слова Волкера ТСН.

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Он также выразил мнение, что зима 2022 года будет тяжелой не только для Европы и Украины, но и для России тоже.

«Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме. Недавно общался с представителем Германии, большую проблему составляют стоимость энергоносителей. Они пытаются просчитать, как пережить все», – отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что США видят, что Украина ценит и исповедует европейские ценности и демократию и готова бороться за них.

«США помогают всем в этом вопросе – бороться за свободу и демократию. Я знаю, что сейчас есть оговорки, что США могут не поддерживать так Украину, как в первые месяцы войны. Это целесообразные вопросы. Ибо помним пример Афганистана, когда мы очень быстро вышли оттуда через 20 лет присутствия. Но в этом году мы выделили $40 млрд помощи, в следующем году тоже потребуется достаточно много денег, и нужно закладывать их в наш бюджет», — проинформировал Волкер.

Он рассказал, что сейчас поддержка Украины очень сильна как в Демократической, так и в Республиканской партии США, а также в палатах Конгресса, Белом доме и обществе.

«Учитывая такую поддержку, я не вижу, чтобы уровень поддержки снижался. Достаточно большие средства зарезервированы до конца этого фискального и следующего года», — добавил дипломат.

Ранее военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ подчеркнул, что война России с Украиной надолго и она не закончится через месяц или два.

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