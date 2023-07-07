Беспилотники массово атаковали Курскую область РФ — росСМИ 7 июля, 09:27 РосСМИ сообщили, что беспилотники сбрасывали взрывные устройства в Курской области РФ (Фото:kursk-izvestia.ru)

В четверг, 6 июля, беспилотники массово атаковали Курскую область России.

Как сообщает издание Baza, было зафиксировано шесть таких инцидентов. Утверждается, что беспилотники были украинскими и сбрасывали взрывные устройства.

По данным росСМИ, рано утром два боеприпаса были якобы сброшены на электроподстанцию в селе Любимовка.

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Ближе к 11 утра дрон сбросил боеприпас около хутора Медвежий в 700 метрах от границы с Украиной.

Спустя полтора часа дрон-камикадзе атаковал поселок Теткино. В результате взрыва никто не пострадал.

Через некоторое время над этим же поселком был обнаружен беспилотник, его сбили российские пограничники.

Еще через час недалеко от этого населенного пункта новый дрон сбросил два взрывных устройства.

Ближе к 21:00 беспилотник опять сбросил взрывное устройство на подстанцию в Любимовке. В результате взрыва никто не пострадал.

30 мая Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, два дрона попали в жилые дома.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.