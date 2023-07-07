Беспилотники массово атаковали Курскую область РФ — росСМИ

7 июля, 09:27
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РосСМИ сообщили, что беспилотники сбрасывали взрывные устройства в Курской области РФ (Фото:kursk-izvestia.ru)

РосСМИ сообщили, что беспилотники сбрасывали взрывные устройства в Курской области РФ (Фото:kursk-izvestia.ru)

В четверг, 6 июля, беспилотники массово атаковали Курскую область России.

Как сообщает издание Baza, было зафиксировано шесть таких инцидентов. Утверждается, что беспилотники были украинскими и сбрасывали взрывные устройства.

По данным росСМИ, рано утром два боеприпаса были якобы сброшены на электроподстанцию в селе Любимовка.

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Ближе к 11 утра дрон сбросил боеприпас около хутора Медвежий в 700 метрах от границы с Украиной.

Спустя полтора часа дрон-камикадзе атаковал поселок Теткино. В результате взрыва никто не пострадал.

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Через некоторое время над этим же поселком был обнаружен беспилотник, его сбили российские пограничники.

Еще через час недалеко от этого населенного пункта новый дрон сбросил два взрывных устройства.

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Ближе к 21:00 беспилотник опять сбросил взрывное устройство на подстанцию в Любимовке. В результате взрыва никто не пострадал.

30 мая Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, два дрона попали в жилые дома.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Беспилотник Курская область

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