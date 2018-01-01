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Курбединову не вернут изъятую технику до заседания в суде, это помешает эффективной защите

Сегодня, 13:57
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Задержанный в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов

freeKurbedinov/Facebook

Технику с материалами адвокатской работы адвоката Эмиля Курбединова вернут только через десять дней после ареста, сообщил на своей страничке в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Ближайшее заседание в Северо-Кавказском военном окружном суде по делу Хизб ут-Тахрир (Бахчисарайская группа) 10 декабря", - добавил журналист.

Данный факт может помешать эффективной защите его подзащитных.

Напомним, что 6 декабря оккупационные власти Крыма задержали известного адвоката Эмиля Курбединова. Формальным поводом для этого стал его пост в соцсети Facebook от 2013 года.

Его подозревают в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Ему грозит административный арест.

В свою очередь, Курбединов заявил, что его задержание является местью за его адвокатскую и правозащитную деятельность, в том числе за защиту захваченного в Керченском проливе украинского военного моряка.

7 декабря в оккупированном РФ Симферополе так называемый суд вынес приговор адвокату Курбединову, который защищал командира Украинской бронекатера Никополь и других узников Кремля. Адвоката взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

 

 

Теги:   Задержание Адвокат Крым

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