Кулеба жестко ответил на заявление Шольца о «войне Путина» 11 августа, 20:32 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не российский диктатор Владимир Путин, а российские солдаты приезжают в Украину, чтобы «убивать, мучить и уничтожать».

Так он ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что война между Россией и Украиной — это якобы война Путина, а не всех россиян.

«Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приезжают из РФ, чтобы убивать, истязать и уничтожать. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну, приветствуют ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией», — заявил он.

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11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины.

Шольц пояснил свое отношение тем, что ответственность за войну против Украины несет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Инфографика: НВ

Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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