Кулеба жестко ответил на заявление Шольца о «войне Путина»

11 августа, 20:32
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не российский диктатор Владимир Путин, а российские солдаты приезжают в Украину, чтобы «убивать, мучить и уничтожать».

Так он ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что война между Россией и Украиной — это якобы война Путина, а не всех россиян.

Читайте также:
«Пока не научатся уважать границы». Кулеба призвал все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз гражданам РФ

«Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приезжают из РФ, чтобы убивать, истязать и уничтожать. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну, приветствуют ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией», — заявил он.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1557751923746414592

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины.

Шольц пояснил свое отношение тем, что ответственность за войну против Украины несет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Инфографика: НВ

Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Визы Российская агрессия Дмитрий Кулеба Олаф Шольц Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В базу входит слип-платье и мини-юбка (Фото:instagram.com/junybreeze/tamaramory)
Элегантная база /
6 летних вещей, которые француженки заберут в следующий сезон
11 августа, 19:29
Красота и мода
Президент Турции Реджеп Эрдоган не спешит занимать откровенно пронатовскую, проукраинскую либо пророссийскую позицию, отмечают эксперты (Фото:Коллаж НВ)
Геополитический покер Эрдогана /
Почему Турция, поддерживая Украину, углубляет экономические связи с Россией и, собственно, к чему это ведет
11 августа, 19:26
Геополитика
Этой зимой украинцам обещают температурные качели и обильные осадки из-за интенсивных и регулярных обстрелов (Фото:Sergei Chuzavkov / SOPA via Reuters)
Черные дожди и морозы /
Как война повлияет на погоду следующей зимой и почему взрывы в Украине больше всего разрушают экологию Беларуси и России
11 августа, 08:37
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X