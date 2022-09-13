«Нужно больше тяжелого оружия». После контрнаступления ВСУ не должно быть сомнений, что Украина может победить Россию — Кулеба 13 сентября, 10:20 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после контрнаступления ВСУ не должно быть сомнений, что Украина может победить страну-агрессора Россию, однако нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Politico.

«Прогресс Украины на востоке и юге доказывает, что все инвестиции наших западных партнеров в нашу обороноспособность действительно дают потрясающие результаты», — сказал он.

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По его словам, сейчас не должно быть никаких сомнений в том, что Украина может победить Россию.

«Мы меняем ситуацию, и нам нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов от наших союзников, чтобы нарастить импульс, спасти больше людей и быстрее освободить больше территорий Украины», — заявил министр.

Глава ведомства добавил, что чем больше военной поддержки Украина сейчас получит, тем быстрее закончится война.

«Поэтому Украина призывает партнеров сосредоточиться на графике: оперативная поставка того, что нужно украинской армии, приблизит победу и мир», — сказал он.

Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.



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