Ключевое решение — за Германией. Украина готова принять ЗРК Patriot, которые предлагаются Польше 1 декабря, 17:31 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает идею разместить на своей территории ЗРК Patriot, которые Германия пообещала Польше.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы поддерживаем идею, чтобы Германия передала систему Patriot, которую она готова предоставить Польше, в Украину», — сказал он в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

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По словам министра, в среду, 30 ноября во время министерской встречи НАТО и сегодня в Лодзи он говорил со всеми, кто может положительно повлиять на решение о передаче первой системы ЗРК Patriot в Украину.

Однако Кулеба добавил, что ключевое решение должна принять Германия.

«Если Германия примет положительное решение, мы построим конструкцию, по которой это решение будет реализовано», — сказал он.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.