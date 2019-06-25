Возвращение России в ПАСЕ: Кулеба заявил, что Украина должна ответить «взвешенно и цинично» 25 июня, 17:38 1619 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Кулеба НВ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна ответить комплексом конкретных действий на решение ПАСЕ о возвращении российской делегации.

Об этом он сообщил в Facebook.

«У меня есть много историй о ПАСЕ… Но главное — будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично», — написал Кулеба на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По словам постпреда, в Киеве, куда он был отозван министром иностранных дел Павлом Климкиным, он будет заниматься «финализацией плана дальнейших действий».

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.