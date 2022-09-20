Пока Украина не победит Россию, мы будем просить больше оружия — Кулеба

20 сентября, 10:58
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет просить оружие, пока не победит страну-агрессора Россию.

По его словам, на Генассамблее ООН Украина будет просить оружие.

«Потому что мы находимся в состоянии войны, а когда вы ведете войну против такого врага, вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли у нас оружия, которое мы получили и я всегда отвечаю, что смогу сказать достаточно, только после победы Украины. До тех пор мы будем просить больше», — заявил министр в интервью Bloomberg.

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НВ
Фото: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=krJMftZ3kxM

Глава ведомства подчеркнул, что Украина может победить российского диктатора Владимира Путина и его армию.

В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков. Сейчас же украинские силы в основном полагаются на танки советского типа.

https://www.youtube.com/watch?v=Nc6ND_0fWJs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Военная помощь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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