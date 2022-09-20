Пока Украина не победит Россию, мы будем просить больше оружия — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет просить оружие, пока не победит страну-агрессора Россию.
По его словам, на Генассамблее ООН Украина будет просить оружие.
«Потому что мы находимся в состоянии войны, а когда вы ведете войну против такого врага, вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли у нас оружия, которое мы получили и я всегда отвечаю, что смогу сказать достаточно, только после победы Украины. До тех пор мы будем просить больше», — заявил министр в интервью Bloomberg.
Глава ведомства подчеркнул, что Украина может победить российского диктатора Владимира Путина и его армию.
В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков. Сейчас же украинские силы в основном полагаются на танки советского типа.
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