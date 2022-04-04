«Ситуация в Мариуполе хуже». Кулеба заявил, что убийства в Буче — это только малая часть преступлений армии РФ 4 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийства мирных украинцев в Буче — это лишь малая часть всех преступлений, совершаемых российской армией в Украине. Об этом сообщает СNN.

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«Могу без преувеличения, с большой скорбью, сказать вам, что ситуация в Мариуполе гораздо хуже по сравнению с тем, что мы видели в Буче и других городах, поселках и селах под Киевом», — сказал он.

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Он добавил, что Украина «выиграла битву за Киев», но теперь готовится к «новому крупномасштабному наступлению России на востоке Украины».

«Запад продолжает подпитывать российскую военную машину платежами за ископаемое топливо, торговлей, которая все еще происходит между Россией и западными странами, финансовыми транзакциями, проводимыми через российские банки, которые еще не отключены от SWIFT», — сказал он.

Кулеба также, обращаясь к странам НАТО и ЕС, подчеркнул, если у них есть сомнения в отношении необходимости прекратить вести дела с Россией, они должны «сначала поехать в Бучу».

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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