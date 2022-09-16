Россия совершает геноцид и должна быть привлечена к ответственности — Кулеба 16 сентября, 14:06 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна-агрессор Россия совершает геноцид против украинцев.

«Россия совершает геноцид и должна быть привлечена к ответственности», — написал он в Twitter.

Глава ведомства добавил, что приветствует резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека, насильственной депортации украинцев и насильственном усыновлении украинских детей в России.

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«В ней четко указано, что последнее — нарушение Конвенции ООН о геноциде», — заявил он.

В четверг, 15 сентября, Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует от страны-агрессора России немедленно прекратить все принудительные перемещения украинских граждан в РФ и на оккупированные ею территории.

Европарламент осудил зверства, совершенные вооруженными силами России, их соучастниками и оккупационными властями в Украине.

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