Россия совершает геноцид и должна быть привлечена к ответственности — Кулеба

16 сентября, 14:06
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна-агрессор Россия совершает геноцид против украинцев.

«Россия совершает геноцид и должна быть привлечена к ответственности», — написал он в Twitter.

Глава ведомства добавил, что приветствует резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека, насильственной депортации украинцев и насильственном усыновлении украинских детей в России.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1570714246136352768

«В ней четко указано, что последнее — нарушение Конвенции ООН о геноциде», — заявил он.

В четверг, 15 сентября, Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует от страны-агрессора России немедленно прекратить все принудительные перемещения украинских граждан в РФ и на оккупированные ею территории.

Европарламент осудил зверства, совершенные вооруженными силами России, их соучастниками и оккупационными властями в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=Wl6eo37NPW8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Европарламент Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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