Работа комиссии Украина-НАТО разблокирована, следующая может состояться в Вильнюсе с участием Зеленского — Кулеба 4 апреля, 20:15 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Работа комиссии Украина-НАТО уже разблокирована. Следующая встреча в таком формате может состояться с участием президента Украины Владимира Зеленского.



Об этом рассказал Кулеба украинским журналистам на полях министерского саммита в Брюсселе, передает корреспондент NV.

«Впервые за шесть лет прошло заседание комиссии Украина-НАТО. Это основной базовый формат взаимодействия на высоком политическом уровне, был заблокирован. И нам не только удалось его разблокировать. Но есть и большое желание провести такое заседание при участии президента на саммите в Вильнюсе. Это важно потому, что комиссия является важным механизмом для принятия союзниками необходимых решений», — сказал глава МИД.

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Он отметил, что у партнеров Украины абсолютно нет никакой усталости, «о которой разглагольствуют время от времени в тех или иных медиа».

Также Украине удалось увеличить бюджет НАТО на финансирование обороны Украины, заявил министр.

«По результатам этого заседания [комиссии Украина-НАТО] мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для обороны Украины, вооруженных сил. И ускорили ускорили поставки нескольких типов оружия, которое уже было Украине необходимо. Этого удалось достичь не только благодаря участию в комиссии Украина-НАТО, но и в ходе двусторонних встреч, которые я здесь провел» — сказал Кулеба.

По его словам, он встречался с госсекретарем США и турецким коллегой.