Выбор между югом и Донбассом. Путин может согласиться на переговоры с Зеленским при одном условии — Кулеба 17 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда будет вынужден выбирать между отказом от захваченного юга или Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs.

По его словам, на юге украинская армия уже проводит контратаки, а для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение.

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«Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон — город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы будем продвигаться и на юге, и на востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказом от недавно оккупированных территорий на Донбассе, чтобы он мог удерживать юг», — отметил Кулеба.

Он полагает, что тогда российский диктатор начнет более серьезно относиться к переговорам о прекращении огня.

«Нашей целью по-прежнему будет вывод российских войск из Украины… В конце концов, Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева, столкнувшись с достаточным количеством провалов. Если наши вооруженные силы станут сильнее и успешнее, у него будут веские причины сделать это снова», — подчеркнул министр.

Кулеба также уверен, что Путину легче подать отступление как «акт доброй воли» перед дальнейшими переговорами.

«Путин мог бы даже заявить, что „спецоперация“ успешно достигла своих целей по демилитаризации и денацификации Украины, что бы это для него ни значило… Пропаганда также может помочь Путину подать вывод войск как знак гуманного обращения с российскими солдатами и как мудрый шаг к миру в целом», — добавил Кулеба.

В противном случае, если Путин останется непреклонным, Украина может продвинуться дальше в Луганской и Донецкой области до тех пор, пока он не будет вести переговоры или пока украинская армия не достигнет государственной границы, отметил Кулеба.

30 мая пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с российским правителем Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция сыграла главенствующую роль в переговорном процессе между Россией и Украиной после начала полномасштабной войны 24 февраля. В Стамбуле 29 марта состоялся очный раунд переговоров между делегациями Украины и России, на которых выдвигалась идея отказа Украины от вступления в НАТО в обмен на реальные гарантии безопасности от стран Совбеза ООН. Однако после этого ход переговоров затормозился, поскольку Россия приняла курс на дальнейшие попытки захватить Украину военным путем.



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