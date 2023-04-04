Глава МИД Кулеба: Рады за Финляндию в НАТО. Пора говорить о членстве Украины 4 апреля, 14:08 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина радуется присоединению Финляндии к НАТО и пора говорить о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 апреля, пишет Yle.

Сегодня там должны поднять флаг Финляндии, которая официально станет 31-м членом НАТО. Также состоится встреча комиссии Украина— НАТО на уровне глав МИД. Кулеба заявил, что, кроме военной поддержки, одной из важнейших тем обсуждения станет членство Украины в Альянсе.

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«Для обеспечения евроатлантической безопасности нет лучшего решения, чем когда-то вступление Украины в НАТО», — подчеркнул он.

Накануне Столтенберг заявил, что позиция НАТО неизменна: Украина станет членом Альянса, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы страна победила в войне как суверенное независимое государство Европы.