«Критического вреда нет». Орбана надо просто переждать — Кулеба 28 октября, 23:12 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Go Nakamur)

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина не будет менять своей позиции в отношении Венгрии, пока она не наносит «критический вред» отношениям.

В интервью ТСН он заявил, что Орбан является очень хитрым политиком.

«(Премьер-министр Венгрии — ред.) Виктор Орбан — очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию надо просто переждать… Столько, сколько надо», — сказал он.

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По словам министра, «пока критического ущерба от позиции Венгрии нет».

«Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред — будем менять позицию. Пока что у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально», — заверил Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

24 октября Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Орбана о помощи Украине со стороны ЕС, заявил, что если партнеры прекратят поддерживать Украину, то российские войска окажутся в Будапеште намного раньше, чем думает премьер.

