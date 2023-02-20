Украина готовится к большой битве на дипломатическом и военном фронтах — Кулеба

20 февраля, 19:31
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

Глава МИД Дмитрий Кулеба в понедельник, 20 февраля, сообщил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом и военном фронтах.

«Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя», — сказал он в эфире телемарафона.

Кулеба добавил, что в ближайшие дни в Польше произойдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где могут произойти дополнительные решения в вопросе поддержки Украины.

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«Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — подчеркнул Кулеба.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден встретится с лидерами бухарестской девятки 22 февраля для углубленного сотрудничества между государствами восточного фланга НАТО. В «девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 21 февраля пройдет встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

https://www.youtube.com/embed/Cb1U5opka9o
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Дипломатия Фронт Дмитрий Кулеба

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