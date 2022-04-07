«Битва за Донбасс приближается». Кулеба заявил, что бои в восточной Украине будут напоминать Вторую мировую войну 7 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», — сказал он во время брифинга в Брюсселе.

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Украинский министр подчеркнул, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

«У России есть свой план, у нас есть свой. И результат этой битвы будет определен на поле боя. Поэтому важно, чтобы союзники не говорили, что они все еще думают, что есть еще моменты, которые им нужно решить. Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут», — подчеркнул Кулеба.

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Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.

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