Призвал помочь остановить депортацию в РФ украинских детей. Кулеба встретился с президентом Международного комитета Красного Креста 10 декабря, 13:31 В Киеве прошла встреча главы украинского МИД с президентом МККК (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

Об этом он написал в Twitter.

«Я встретился с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Киеве, чтобы поблагодарить за помощь и подчеркнуть необходимость освобождения наших военнопленных. Я призвал МККК помочь нам остановить одно из самых отвратительных преступлений России — насильственное перемещение украинских детей, вернуть их домой и предотвратить их незаконное усыновление», — говорится в сообщении.



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В четверг, 8 декабря, в Украину с рабочим визитом прибыла президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер. Она будет находиться в Украине четыре дня.