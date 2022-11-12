Кулеба встретился с Блинкеном в Камбодже. США уверяют в поддержке Украины: «будет продолжатся столько, сколько потребуется» 12 ноября, 16:01 Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в субботу, 12 ноября, с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Камбодже, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом он сообщил в Twitter.

Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты за предстоящие решения о предоставлении Украине дополнительной современной военной техники.



«Встретился с Энтони Блинкеном. Подчеркнул, что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также испытываем благодарность к США и американскому народу за всю поддержку», — написал он.

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Как пишет The Guardian, в то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Киев до сих пор видит, как Россия мобилизует призывников и увеличивает поставки оружия оккупантам в Украине. Он призвал Запад продолжать поддержку ВСУ.

Блинкен приветствовал «чрезвычайное мужество» украинских военных и народа и заверил, что поддержка США будет продолжаться «столько, сколько потребуется» для победы над Россией.