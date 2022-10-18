Кулеба в четверг обсудит с премьером Израиля поставки систем ПВО Украине — израильские СМИ
Кулеба сообщал, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яир Лапидом в четверг, 20 октября, сообщает ресурс Ynet со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что Кулеба подаст официальный запрос на помощь Израиля после нападения России на Украину с помощью беспилотников иранского производства.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил ресурсу, что он сомневается, что разговор изменит позицию Иерусалима.
Ранее 18 октября Кулеба сообщал, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.
16 октября, по данным издания Washington Post, которое ссылалось на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.
После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.