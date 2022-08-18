Кулеба утверждает, что Эрдоган и Гутерриш во время визита во Львов не склоняли Украину к уступкам в пользу России 18 августа, 22:30 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не склоняли Украину к уступкам в войне в пользу России.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook.

«Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то зрада по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было», — сказал он.

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Кулеба также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Эрдоганом «гораздо больше, чем планировалось».

18 августа президент Владимир Зеленский прибыл во Львов на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гутерриш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город в четверг с однодневным визитом.

Во время брифинга по итогам встречи Зеленский подчеркнивал, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

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