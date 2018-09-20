Кулеба: Угрозы России выйти из Совета Европы являются шантажом Запада

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что угрозы России выйти из этой организации являются шантажом Запада.

Об этом Кулеба написал на странице в Facebook.

"Вот какая бывает эквилибристика, когда чувствуешь, что что-то пошло немного не так, и надо немедленно вбросить в пространство "страшилку", чтобы склонить людей принять нужное тебе решение. Перевожу на человеческий язык: Россия: Совет Европы, отрежь себе руку, иначе я уйду от тебя", - написал Кулеба.

20 сентября глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы. Об этом Матвиенко заявила на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Ранее Госдума РФ решила не перечислять в 2018 году членские взносы в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В сентябре 2018 года Украина ради борьбы с финансовым шантажом РФ внесла в бюджет Совета Европы $400 тыс.

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ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.