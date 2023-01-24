Кулеба: Кремлю не удалось достичь своих целей в войне, теперь он готовит новую ловушку для мира

24 января, 21:04
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Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Facebook)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Москва пытается перехитрить мир и вынудить Украину подписать новые «Минские» соглашения. Министр подчеркнул, что такие переговоры приведут к еще более кровопролитной войне, которая затронет весь мир.

«Когда Кремлю не удалось достичь целей своей полномасштабной агрессии, он пытается перехитрить Украину и международное сообщество. Последние заявления России намекают на ее желание заручиться новым „Минским“ соглашением, новой ловушкой для мира», — пишет он в колонке для Politico.

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Кулеба убежден, что на самом деле Россия хочет паузы, а не мира. Он добавил, что повторение ошибок не приведет к лучшим результатам.

«Результат любого гипотетического „Минска-3“ может быть только один: еще более кровопролитная война, которая затронет не только Украину, но и втянет в себя все евроатлантическое пространство и мир в целом», — пишет министр.

Он также подчеркнул, что ни Украине нужен справедливый и прочный мир, который предотвратит любую новую геноцидную войну против украинцев и других народов.

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В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

По словам президента, зимой Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской «формулы мира».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Переговоры Минские соглашения Дмитрий Кулеба

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