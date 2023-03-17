Жаль, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны — Дмитрий Кулеба

17 марта, 13:29
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глубоко сожалеет, что папа римский Франциск не нашел возможности посетить Украину с начала войны.

«Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны», — сказал он в интервью BBC.

Однако министр добавил, что судить понтифика должен не он, а Бог.

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По его словам, не было никаких признаков желания России вести переговоры о прекращении боевых действий, но любая война заканчивается за столом переговоров.

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«Но моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя», — сказал он.

Кулеба добавил, что это предполагает создание наиболее сильной из возможных коалиции поддержки альянса, который, по его мнению, до сих пор не включает папу римского.

Папа римский Франциск заявлял, что во второй день развязанной Россией полномасштабной войны против Украины пошел в посольство РФ и был готов поехать в Москву для переговоров.

Однако, по его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров написал ему, что «сейчас не время».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Папа римский Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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