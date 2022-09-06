Украина ожидает восьмой пакет санкций в сентябре — Кулеба

6 сентября, 23:14
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Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина ожидает, что восьмой пакет санкций против России будет принят в сентябре, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр в эфире телемарафона рассказал, что во время встречи министров в Праге он говорил главам МИД стран ЕС, что Украина ожидает принятия этого пакета санкций в сентябре. Кулеба также рассказал министрам ЕС, какие санкции Киев ожидает увидеть.

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«В том, что восьмой пакет будет, нет никаких сомнений», — убежден министр.

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Санкции Запада Дмитрий Кулеба

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