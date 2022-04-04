«Больше никаких полумер». Кулеба скоординировал поставки оружия и санкции против РФ с главой британского МИД 4 апреля, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Министр подчеркнул, что санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными, а Украина должна получить все необходимое вооружение. (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве со своей британской коллегой Лиз Трасс, чтобы обсудить дальнейшие санкции против РФ и поставки оружия в Украину.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«На нашей встрече в Варшаве, Лиз Трасс и я координировал дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину. После бойни в Буче Россию надо остановить сейчас же. Больше никаких полумер», — написал Кулеба в Twitter.

Видео дня

Министр подчеркнул, что санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными, а Украина должна получить все необходимое вооружение.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.