Кулеба о военной помощи: В новом году Украина получит все, что ей не передали в прошлом 4 января, 12:05 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина получит от своих союзников всю военную помощь, которую ей не передали в прошлом году.

В ходе брифинга, который транслировался в Facebook, он сказал, что украинская сторона работает над тем, чтобы получить всю необходимую помощь.

«Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей», — подчеркнул Кулеба.

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Кроме того, по его словам, Украина продолжает вести дипломатическую работу с партнерами по поставкам тяжелого вооружения, в частности танков и другой бронетехники.



Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что в 2023 году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя.