Кулеба о переговорах с РФ: Путинская Россия не ищет решений, она хочет убивать и разрушать 21 ноября, 19:22 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Российских оккупантов нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров. «Половинчатые решения» не остановят геноцид РФ против украинского народа.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для Welt о том, почему Бундестагу следует признать Голодомор геноцидом.

Украинский министр отметил, что память о Голодоморе лучше всего может быть сохранена путем признания этого геноцида Бундестагом, и это поможет «кристаллизовать политику» Германии и ЕС по поводу нынешней войны РФ.

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«Потому что сейчас снова раздаются голоса, призывающие к диалогу с Путиным. Несомненно, в демократической традиции диалог является самым мощным инструментом для достижения консенсуса. <…> Но диалог не работает, когда по другую сторону стола тирания совершает геноцид. Путинская Россия не ищет решений, она хочет убивать и разрушать», — заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что на данный момент единственный способ противодействовать агрессии РФ — сила.

«Геноцид нельзя остановить половинчатыми решениями, потому что компромисс между жизнью и смертью — это смерть. Это можно остановить только силой. Силой оружия, справедливостью и правдой. Агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров», — заявил Кулеба.

Глава МИД считает, что признание Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа восстановит справедливость для миллионов людей и установит правду о преступлениях Сталина и советского режима, которую в РФ пытались скрыть десятилетиями.

Он подчеркнул, что около 70% россиян положительно относятся к Сталину — это показатель того, что, в отличие от Германии, Россия так и не смирилась со своим тоталитарным прошлым.

«Это одна из главных причин, почему сегодня миллионы россиян поддерживают преступления своих лидеров», — заявил глава МИД.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».



4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».



7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:



восстановление территориальной целостности Украины;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил: если Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне». По его словам, Соединенные Штаты будут полагаться на Зеленского, который решит, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.