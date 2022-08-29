«Лучший способ спасти человеческие жизни». Кулеба назвал оружие, которое Украина хотела бы получить от Швеции

29 августа, 14:39
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Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела получить от Швеции гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Лучшее, что Швеция может сделать в области обороны в ближайшие недели, - это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для наших артиллерийских систем", - сказал он.

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По его словам, как бы странно это не звучало, лучший способ спасти человеческие жизни, в частности жизнь мирных жителей, и спасти больше украинских сел, городов и поселков от уничтожения — это дать Украине больше оружия.

"Чтобы мы могли отразить российскую агрессию и российскую армию", - сказал он.

Министр также поблагодарил Швецию за объявление о новом пакете помощи Украине, половина которого будет посвящена оборонным целям.

https://www.youtube.com/watch?v=kC3rcVksH54
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Швеция Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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